La Comunità energetica è legittimata ad intervenire nel giudizio sulla proprietà di impianti contigui

Un parco regionale impugnava con successo al Tar il provvedimento autorizzativo di un impianto fotovoltaico da3 Mwp su terreno agricolo, censurandone l’iter applicato, poiché non si era tenuto conto del valore paesaggistico del campo, in quanto area esterna al parco e, quindi, vincolata al parere di quest’ultimo. A margine del parco fotovoltaico aveva preso vita una Cer, che come noto si fonda sulla condivisione dell’energia immessa in rete dal citato impianto in forza di un contratto di “messa a...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi