La denuncia di Property Managers Italia: «a Firenze paradosso Cin»

La denuncia arriva da Lorenzo Fagnoni, ceo di ApartmentsFlorence e presidente di Property Managers Italia: «a Firenze stiamo assistendo a un fenomeno paradossale: diversi proprietari stanno richiedendo il Codice identificativo nazionale anche per appartamenti che al momento non sono destinati all’affitto turistico. È una scelta dettata dalla paura di restare esclusi da questa possibilità in futuro»

«Da ciò che vediamo – spiega Fagnoni - emerge che una quota significativa di richieste proviene da fiorentini...