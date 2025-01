La fiscalizzazione dell’abuso non rende legittima l’opera ma ne evita la demolizione

La fiscalizzazione dell’abuso è un istituto previsto dall’ordinamento per gestire alcuni tipi di abusi edilizi attraverso il pagamento di una sanzione pecuniaria, piuttosto che con l’abbattimento o la demolizione delle opere abusive. Questo meccanismo è previsto dall’articolo 34 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), ed è applicabile solo in determinati casi, quando non è possibile ripristinare lo stato dei luoghi senza pregiudicare l’uso della parte conforme dell’immobile.

