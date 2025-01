La Legge di Bilancio riscrive i bonus edilizi e stoppa le agevolazioni per le caldaie a gas

Il bonus ristrutturazione resterà in vigore per il 2025 con l’aliquota al 50% per le prime case e un tetto di spesa pari a 96.000 euro. Sempre per quanto concerne le abitazioni principali, l’agevolazione scenderà al 36% nel 2026 e nel 2027, mentre il tetto di spesa resterà sempre a 96.000 euro. Per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle abitazioni non principali (seconde case), già dal 2025 l’aliquota si ridurrà al 36%, mentre nel 2026 e nel 2027 l’aliquota di detrazione...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi