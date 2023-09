La malagestione obbliga l’amministratore a risarcire i danni al condominio di Fulvio Pironti

L’amministratore che abbia adottato condotte contrarie all’interesse dei condòmini viola il dovere di diligenza del buon padre di famiglia e, conseguentemente, è obbligato a risarcire i danni derivanti dal suo negligente operato. Lo ha precisato il Tribunale di Nola con sentenza 2434 pubblicata il 22 settembre 2023.

Il caso

Un condominio convenne in giudizio il pregresso amministratore per ottenere il ristoro dei danni causati dalle plurime condotte di malagestione e la restituzione della documentazione necessaria per ricostruire la situazione debitoria e creditoria. Chiedeva che il Tribunale di Nola dichiarasse la sua responsabilità per aver amministrato in violazione degli obblighi di legge.

Il sodalizio deduceva che il pregresso amministratore si era reso inadempiente all’assolvimento dei suoi obblighi. Aveva ignorato la richiesta dei condòmini di adunare l’assemblea per discutere gli aspetti gestionali. A séguito di tale inadempienza, l’assemblea gli revocava il mandato.

Al nuovo amministratore si era limitato a consegnare una nota di cassa. Disattendeva anche la stesura e consegna del rendiconto in uno alla situazione patrimoniale e al prospetto delle poste attive e passive. Ometteva, inoltre, l’esistenza di debiti a carico del condominio per un considerevole ammontare. Infine, il condominio gli contestava di aver tenuto la contabilità violando gli obblighi di legge. L’ex amministratore non si costituiva sicché il giudice ne dichiarava la contumacia.

L’inquadramento della fattispecie

Il decidente nolano ha premesso che l’invocata responsabilità dell’amministratore discende dall’articolo 1130 del Codice civile essendo la sua figura assimilabile al mandato con rappresentanza, con conseguente applicabilità delle relative disposizioni codicistiche. Perciò l’amministratore deve esercitare il mandato con la diligenza prevista dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile e, qualora non adempia ai propri uffici, risponderà dei danni a titolo di responsabilità contrattuale nei riguardi dell’ente condominiale. È anche tenuto ad osservare il regolamento di condominio, i precetti codicistici e a risarcire i danni scaturenti da condotte neglette e dall’errato uso dei poteri attribuiti dalla legge.

La novella riformatrice del condominio ha previsto regole serrate sulla tenuta contabile. Tra esse, l’obbligo dell’amministratore di far approvare dall’assemblea il rendiconto entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’onere di conservare i carteggi relativi alla propria gestione e l’obbligo di fornire al condomino che la richieda attestazione dello stato dei pagamenti e oneri condominiali nonché eventuali controversie pendenti. La mancata osservanza di tali obblighi costituisce ipotesi di malagestione che si affianca alla responsabilità contrattuale.

Il rapporto condominio-amministratore orbita nel contratto di mandato. L’azione diretta a far valere la responsabilità per le condotte omissive si qualifica come azione risarcitoria per conseguire i danni scaturenti dall’inadempimento contrattuale all’obbligo di eseguire diligentemente il mandato. La sua responsabilità civile è di tipo contrattuale (articolo 1218 del Codice civile) e si ha con riferimento agli obblighi assunti nei confronti del condominio in ragione del rapporto di mandato. L’inosservanza di tali doveri, espressione generale di cattiva esecuzione dell’ufficio, comporta la responsabilità civile dell’amministratore.

Le ragioni decisorie

Il tribunale ha acclarato che la cattiva gestione si è concretizzata in una serie di gravi violazioni fra cui l’aver tenuto una contabilità imprecisa e inadeguata. La consulenza d’ufficio ha ricostruito la situazione patrimoniale del condominio relativa alla gestione del pregresso amministratore. Dai carteggi prodotti dall’attore e dal consulente d’ufficio si è evinto che l’ex amministratore non aveva predisposto il rendiconto.

Nessuna prova è emersa in relazione alla approvazione e stesura del verbale di consegna dei documenti contabili dimostrativi dell’adempimento agli obblighi. Pertanto, il giudicante ha sposato le conclusioni espresse dal consulente d’ufficio il quale ha riconosciuto un cospicuo danno a favore del condominio. La consulenza è stata considerata dal tribunale prova oggettiva su cui fondare l’accertamento della malagestione, trattandosi di accertamento fattuale rilevabile solo con determinate competenze contabili. Non ultimo, è stato tenuto in conto che il convenuto ha disatteso l’invito a rendere l’interrogatorio formale, circostanza considerata argomento di prova.

Conclusioni

In conclusione, il Tribunale di Nola ha accolto la domanda avanzata dal condominio e ha condannato il pregresso amministratore a dovergli corrispondere una cospicua somma e a pagargli a titolo di risarcimento, in relazione alla mancata restituzione dei documenti, una ulteriore somma computata in via equitativa.