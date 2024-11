La nullità del lodo arbitrale contenente disposizioni contraddittorie

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 21 marzo 2024, n. 7544, ha esaminato i presupposti necessari affinché la corte di appello possa dichiarare, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11, cod. proc. civ., la nullità di un lodo arbitrale in presenza di disposizioni contraddittorie.

La normativa sull'impugnazione del lodo arbitrale

L'art. 827 cod. proc. civ. indica i tre i mezzi di cui si possono avvalere le parti per impugnare il lodo arbitrale, che sono costituiti dall'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.

Va ricordato che l'impugnazione può essere proposta indipendentemente dal deposito del lodo e che, mentre il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è impugnabile immediatamente, invece il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale...