La querela dei condòmini per il reato di appropriazione indebita deve essere firmata di Giulio Benedetti

Non basta al nuovo amministratore produrre un verbale di assemblea senza sottoscrizioni per giustificare la denuncia nei confronti del predecessore

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus









Gli articoli 336 e 337 Codice procedura penale elencano le formalità della querela che consistono nell'indicazione della manifesta volontà che si proceda per un fatto previsto dalla legge come reato, nella descrizione del fatto e del giorno in cui è stato commesso e dell'autore; la querela deve essere sottoscritta con firma autentica. Tali requisiti devono essere osservati anche nel caso in cui i condòmini vogliano querelare l'amministratore per il reato di appropriazione indebita.

Il caso trattato

Un amministratore...