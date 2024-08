La versione definitiva del Salva casa:

Una sanatoria più estesa e conveniente. Rispetto al testo originariamente entrato in vigore alla fine di maggio, le modifiche al decreto Salva casa approvate dal Parlamento nel corso della sua conversione in legge (in vigore da lunedì 29 luglio) hanno aperto ad aumenti di cubatura, parametri minimi più bassi per ottenere l’abitabilità e tolleranze applicabili anche ad altezze e superfici minime. Con costi molto più bassi: la sanzione massima scende da 30mila a 10mila euro. Ma il sistema sanzionatorio...

