Lavori in condominio e difetti di costruzione: la posizione dell’amministratore nei confronti dell’appaltatore

Tra le attribuzioni a carico dell’amministratore è compresa quella finalizzata al compimento degli atti conservativi sulle parti comuni dell’edifici, rappresentati anche dalla proposizione di azioni a tutela del condominio.

Gli atti conservativi dell’amministratore

Il testo dell’art. 1130 cod. civ. ha subito una complessiva trasformazione per effetto della legge 220/2012 che, tuttavia, non ha interessato l’attività di mantenimento che l’amministratore deve compiere sulle parti comuni dell’edificio (ivi comma 1, n. 4) avendo, la stessa, il carattere di ordinaria amministrazione, poiché funzionale ad assicurare l’integrità strutturale ed il godimento dell’edificio nelle porzioni non esclusive, rispetto alle quali ciascun condomino è portatore di interessi, di...