Lavori in condominio, sì all’indennità per il proprietario del giardino occupato dai “ponteggi”

In caso di occupazione del giardino a causa si lavori sulla facciata, determinandone così l’impossibilità di utilizzo, il proprietario ha diritto ad un indennizzo determinabile in via equitativa per il mancato utilizzo del fondo. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 32707 depositata il 16 dicembre.

La Corte di merito invece aveva bocciato...