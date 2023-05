Lavori nell’immobile locato: possibile ristoro all’inquilino di Matteo Rezzonico









In occasione di opere di ristrutturazione edilizia, può accadere che sia compromesso, più o meno intensamente, il pacifico godimento di unità immobiliari locate. Vorrei sapere se si è affermata una prassi per la riduzione (e, se sì, in quale misura) dei canoni pattiziamente concordati a ristoro del disturbo che tali iniziative possano arrecare ai locatari.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 24 aprile

L'articolo 1583 del Codice civile stabilisce che, se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possano differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importino privazione del godimento di parte della cosa locata. L'articolo 1584 del Codice civile stabilisce a sua volta che, qualora l’esecuzione delle riparazioni si protragga per oltre un sesto della durata della locazione e, in...