Le «case di ringhiera» ambrosiane, emblema di una tipologia edilizia popolare

Le «case di ringhiera» sono tipologie edilizie popolari caratterizzate da ballatoi per ogni piano i quali, estendendosi per l'intera lunghezza dell'edificio, permettono l'accesso ai gruppi di alloggi. Nate nell'Ottocento nei casamenti popolari dei centri settentrionali, tra cui Milano, si espansero nelle periferie e in prossimità degli opifici. Lo stile residenziale di tali edifici rappresenta, oggi, un elemento distintivo del tessuto urbano milanese. Espressione di una socialità condominiale fagocitata dalle mutazioni del tempo, le «case di ringhiera» non sono solo una tipologia abitativa milanese, ma anche una doviziosa pagina di storia operaia segnata dal cospicuo avvento migratorio.