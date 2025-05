Cessione di una costruzione senza terreno tassata come cessione di diritto di superficie

La risposta ad interpello n. 129 del 13 maggio 2025 sancisce che la cessione della proprietà di una costruzione già esistente, in via separata dalla proprietà del suolo, non è soggetta a tassazione con le regole delle plusvalenze immobiliari di cui all’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR, ma come reddito diverso ai sensi della successiva lettera h).