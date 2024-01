Il luogo in cui tenere l’assemblea condominiale deve essere idoneo

Se il regolamento di condominio non indica la sede in cui devono essere tenute le adunanze assembleari, l’amministratore detiene il potere di sceglierla. Tuttavia, qualora venga sollecitato da alcuni condòmini a mutare il luogo della riunione, non potrebbe, in quanto mandatario, insistere su scelte personali. Sicché, non potrebbe imporre un luogo a lui congeniale ma scomodo ai condòmini. Non solo: se la maggioranza lo richiede, l’amministratore sarà tenuto a disporre l’assemblea con modalità telematiche...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi