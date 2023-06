Le inadempienze senza prova non annullano il diritto al compenso del pregresso amministratore di Fulvio Pironti

Il condominio deve fornire testimonianze inconfutabili delle inottemperanze che avrebbero causato il danno denunciato

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Nel caso in cui il condominio non riesca a dimostrare alcuna inadempienza gestionale, deve essere riconosciuto il diritto del pregresso amministratore a esigere il compenso residuo per l’opera prestata. Lo ha precisato il Tribunale di Roma con la sentenza numero 6284 , pubblicata il 2 maggio 2023.

Sono tutt’altro che infrequenti le difficoltà che incontra il pregresso amministratore per recuperare i propri compensi. Conseguito il titolo esecutivo nei confronti dell’ente condominiale, l’uscente valuterà...