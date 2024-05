“Decreto PNRR 4”: le riforme nel settore edilizio

Il D.L. 19/2024, riguardante il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha introdotto misure innovative per il settore dell’edilizia. Tra le novità di spicco vi è l’introduzione di una “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, con l’obbligo di possesso che entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 2024.