Legge di Bilancio 2025: ipotesi di proroga per il bonus verde

La Legge di Bilancio 2025 è ancora in fase di discussione e tra i vari emendamenti proposti inerenti ai bonus edilizi, uno riguarda il bonus verde. Attualmente, il bonus verde, ovvero la detrazione Irpef del 36% su una spesa massima di 5.000 euro per ogni unità immobiliare, è in scadenza il 31 dicembre 2024. Un emendamento presentato da Fratelli d’Italia al disegno della Legge di Bilancio 2025, mira a prorogarlo sino al 31 dicembre 2025, concedendo quindi un anno in più per usufruire di questa agevolazione...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi