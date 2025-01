Lettere di compliance per aggiornare la rendita catastale dopo il superbonus

Le comunicazioni del Fisco sono in fase di predisposizione e tenderanno a stimolare l'adempimento spontaneo innanzitutto di quei contribuenti che hanno ceduto crediti d'imposta relativi al Superbonus di entità tale da determinare uno scostamento non trascurabile rispetto al valore attuale dell'immobile, desumibile dalla rendita presente in Catasto e che non sia stata aggiornata dopo gli interventi. Sono queste le indicazioni che possono trarsi dalla circolare del 14 gennaio 2025 diramata dal Consiglio Nazionale dei Geometri a tutti i Collegi locali.