Liti per il parcheggio: l’amministratore non sempre è legittimato a contraddire

Ci sono voluti circa tredici anni di causa per comprendere che l’amministratore del condominio non era legittimato a resistere al giudizio intentato da un condòmino per rivendicare il diritto (reale) d’uso perpetuo ed esclusivo del posto auto allocato sul cortile comune (l’atto di citazione con cui era stato introdotto il giudizio risaliva al 16 marzo 2011). La Corte di cassazione, con l’ordinanza 12707 del 9 maggio 2024 ha avuto così occasione di ritornare sull’ampiezza della rappresentanza dell...

