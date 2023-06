Locazione a canone concordato, l'importanza dell'attestazione di Matteo Rezzonico

Rilasciata da una associazione, deve ratificare la conformità del contratto, ma non è chiaro chi sia responsabile di eventuali inesattezze e cosa rischi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







I contratti di locazione cosiddetti “a canone concordato” di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 431/1998 – che hanno una durata di 3 anni più ulteriori 2 anni di proroga – oltre ad essere caratterizzati da un canone definito da accordi locali tra associazioni di proprietari e sindacati degli inquilini, prevedono delle agevolazioni fiscali sia per il locatore (in termini di tassa di registro ridotta Irpef ridotta o di cedolare secca al 10% e di Imu), sia per il conduttore (esempio la riduzione...