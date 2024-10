Locazioni: i dati Tecnocasa certificano l’aumento di inquilini che arrivano da fuori città

L’Ufficio studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato i contratti di locazione stipulati attraverso le agenzie affiliate con l’obiettivo di monitorare, nel corso degli ultimi cinque anni, la provenienza degli inquilini delle grandi città.

Nel 2023 in aumento gli inquilini in arrivo da fuori città

Nel 2023 la maggior parte degli inquilini che ha affittato in una grande città italiana era già residente in quella città (63,5%), nel 9,1% dei casi arrivava dalla provincia della città in cui ha affittato, il 6,9% proveniva dalle province limitrofi a quelle della città...