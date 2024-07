Lombardia, dal 23 luglio il bando per la sostituzione di impianti di riscaldamento inquinanti in condominio

Per presentare la domanda c’è tempo fino al 15 settembre 2025, ma ai fini della graduatoria conviene far presto, anche perchè i fondi stanziati potrebbero terminare. Dalle 10 di oggi, 23 luglio, i condomìni che hanno fatto richiesta al Gestore servizi energetici (Gse) per ottenere il contributo previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera B, del Dm 16 febbraio 2016 (cosiddetto Conto termico) possono caricare la domanda di accesso ai benefici esclusivamente online tramite la piattaforma informativa ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi