Mercato immobiliare a Milano: secondi dati Casavo più compravendite ad Abbiategrasso e Chiesa Rossa

I prezzi al metro quadro crescono di più a Viale Certosa e Cascina Merlata









Il mercato immobiliare di Milano si dimostra sempre in fermento e recettivo dal punto di vista dell'innovazione applicata al Real Estate, non a caso è proprio dal capoluogo lombardo che Casavo, la piattaforma digitale che incrocia i bisogni di chi vende casa con i desideri di chi acquista, in una nota fa il punto della situazione a cinque anni dall’inizio dell’attività.

Quartieri: la top tre per compravendite e maggiore crescita di prezzo

Secondo l'elaborazione dati effettuata da Casavo, i quartieri con la maggiore crescita in termini di numero di compravendite sono Abbiategrasso e Chiesa Rossa (+5%),seguiti da Corvetto e Rogoredo (+4,3%) e i quartieri Porta Venezia e Indipendenza(+4%) sull'ultimo gradino del podio.La classifica cambia se si prende in considerazione la maggiore crescita in termini di prezzo al metro quadro: in questo caso in prima posizione ci sono i quartieri Viale Certosa e Cascina Merlata (+62%), seguiti da Corvetto e Rogoredo (+51%) e Precotto e Turro (48%).

«La crescita della domanda nelle zone periferiche è figlia della riqualificazione del tessuto urbanistico che si lega alla contestuale difficoltà di acquisto nelle zone centrali,per valori al metro quadro ed interessi di mutuo sempre crescenti» commenta Massimiliano Graziosi, city manager Milano di Casavo «Milano è sotto i riflettori per quanto riguarda i prezzi e siamo consapevoli sia una sfida offrire sempre unità abitative in ottimo stato».