Milano, il 4 ottobre confronto Anapic con l'assessore all'urbanistica sulle aree dismesse

Una nota Anapic comunica che «mercoledì 4 ottobre ore 15,30 presso Palazzo Lombardia si svolgerà una tavola rotonda con l'assessore al territorio e urbanistica Gianluca Comazzi per un confronto rispetto ai temi legati alla città di Milano e provincia :

- Disciplina normativa e nuovi disegni di legge su immobili vetusti e nuove azioni di riqualificazione

- Ex scali ferroviari su Milano e come si stanno riqualificando le aree dismesse

- Interventi in aree Aler con quale criterio urbanistico stanno avanzando le attività di riqualificazione degli edifici

- Domande e risposte con l'assessore Comazzi .

La Presidente Anapic Lucia Rizzi conferma l'importanza del dialogo tra amministratori di condominio e istituzioni . Per focalizzare le problematiche di Milano e Provincia e collaborare per migliorare anche le aree dismesse esistenti in un'ottica di riqualificazione e ottimizzazione della gestione del patrimonio immobiliare comunale regionale e nazionale.