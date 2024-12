Morosità e decreto ingiuntivo, così il riparto delle spese

La domanda

In un condominio le spese del riscaldamento centralizzato sono ripartite in base al consumo effettivamente registrato, in quanto ci sono i ripartitori su ogni termosifone. Per mancanza di liquidità sul conto corrente del condominio, non sono state pagate le bollette del gas, per cui il fornitore, dopo vari solleciti, ha interrotto l’erogazione e poi ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo. Il condominio deve adesso ripartire le spese per i consumi di gas non pagati, oltre alle spese legali e interessi. Considerato che il regolamento condominiale non prevede alcunché al riguardo, come dev’essere ripartito questo debito? In base ai consumi effettivamente registrati dai ripartitori, visto che è presente un sistema di contabilizzazione del calore, oppure in base ai millesimi di proprietà, in quanto si tratta di un atto giudiziario? Ci sono sentenze al riguardo?