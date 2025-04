Morosità energetica, fasce deboli senza pignoramenti, tanto paga il condominio

Il mondo condominiale è un terreno difficile da percorrere per i neofiti del diritto ma l’emendamento approvato l’8 aprile dalla commissione Attività produttive della Camera dimostra il coraggio con cui alcuni deputati, probabilmente animati da lodevoli intenzioni, riescono a far approvare norme che, nella migliore delle ipotesi, risultano inapplicabili. E, nella peggiore, di far crescere le morosità condominiali che già sfiorano il 20 per cento e il relativo contenzioso.

Il testo approvato

L’emendamento bipartisan ...