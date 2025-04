Spese per i giardini, vano caldaia e compenso dell’amministratore tra i temi approfonditi

In Condominio e immobili 14 aprile 2025, si segnala N.A. Maggio, «Spese condominiali per beni di proprietà esclusiva: il principio dell’utilitas nella giurisprudenza della Cassazione», che annota l’ordinanza 30 gennaio 2025, numero 2231, della Corte di cassazione. La Suprema Corte ha affermato che un giardino compreso in un complesso immobiliare può formare oggetto, ad un tempo, di proprietà esclusiva e di comunione, fornendo utilità differenziate al proprietario del suolo e ai titolari delle unità...

