Multa al condominio per le key box: la linea dura di Roma fa discutere

Il nuovo Regolamento di Polizia urbana a Roma è entrato in vigore l’8 luglio 2019. Dalle multe a chi imbratta o deturpa monumenti a quelle per i bagni nelle fontane, il documento prevede divieti e sanzioni per la tutela e il decoro della città. La delibera dell’assemblea capitolina 43/2019 all’articolo 4 del titolo II dedicato alle norme di comportamento fissa al punto G che nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, è vietato apporre lucchetti e oggetti di qualsiasi altro genere su beni del patrimonio...

