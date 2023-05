Nelle zone sismiche resta cedibile il superbonus relativamente a specifici interventi

La domanda

Sono proprietario di un immobile sito nel cosiddetto cratere, in provincia di Perugia, ovvero nella zona così definita dopo i noti eventi sismici del 2016, L’immobile ha subìto danni dai citati eventi, tanto da essere stato oggetto di ordinanza di sgombero da parte del Sindaco. Vorrei sapere:

- se, come in precedenza previsto, le incentivazioni del 110% abbiano termine al 31 dicembre 2025, derogando alle recenti disposizioni legislative e, se così non fosse, quali agevolazioni sono rimaste operative;

- il nostro studio si occupa di amministrazione di condomìni, molti dei quali, danneggiati dai citati eventi sismici; si confidava molto sulle agevolazioni previste dal cd 110%, per sopperire agli esorbitanti costi delle spese di ricostruzione, determinati dai consistenti aumenti dei prezzi dei materiali: vorrei sapere se la normativa preesistente è ad oggi operante o se è stata cancellata come è successo per altre.