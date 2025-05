Niente integrativa per lo spalma superbonus

Lo spalmadetrazioni collegato alle spese 2022 di superbonus non può essere recuperato oggi con una dichiarazione integrativa. L’importante chiarimento, nettamente restrittivo, arriva con la risposta a interpello n. 130/2025 dell’agenzia delle Entrate. E dà un’indicazione importante anche per chi vuole scegliere questa strada nelle dichiarazioni che stanno entrando nella fase cruciale in questi giorni per le spese 2023: un’eventuale dimenticanza potrebbe non essere sanabile in futuro.

Il caso esaminato...