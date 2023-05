Niente soccombenza virtuale se la delibera lesiva è sostituita da una rispettosa dei diritti dei condòmini di Edoardo Valentino

L’istituto prevede che il giudice, pur ritenendo terminato un giudizio, determini comunque quale sarebbe stata la parte soccombente e la condanni a sostenere le spese della lite

Con l'ordinanza Cassazione sezione II, 9 maggio 2023, numero 12255 la Suprema corte specificava un importante principio in tema di diritto condominiale sostanziale e processuale. La vicenda iniziava con l'impugnazione di una delibera condominiale da parte di due condòmini. La delibera in questione seguiva una precisa disposizione del condominio di adibire a parcheggio uno spazio del cortile condominiale. A parere degli impugnanti, tuttavia, la delibera determinava i confini del parcheggio in modo...