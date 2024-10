Nomina dell’amministratore: i rimedi se manca il quorum

La domanda Nel corso dell’assemblea condominiale convocata in seconda convocazione per eleggere il nuovo amministratore, nessuno dei tre candidati ha raggiunto il quorum dei 500/1000. Viene pertanto indetta una seconda convocazione, a breve, ma con poche speranze che uno dei candidati raggiunga il quorum citato. Non c’è un modo per abbassare il quorum? O non sarebbe possibile nominare chi ha ottenuto più voti?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 21 ottobre 2024

Nel caso descritto, non è possibile abbassare il quorum per la nomina o la conferma dell’amministratore di condominio, in quanto l’articolo 1136, quarto comma, del Codice civile stabilisce che «le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore... devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma», ossia con una maggioranza...