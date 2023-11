Non valida la delibera che rende ufficiale la convocazione assembleare via mail ordinaria di Luana Tagliolini

Diverso è il caso del condomino che chieda espressamente di ricevere le convocazioni a mezzo e-mail ordinarie: sarà sempre tenuto a dare prova di ricezione

È nulla la delibera con la quale l’assemblea decide di rendere ufficiale la convocazione via e-mail modificando la clausola contenuta nel regolamento di condominio. Il Tribunale di Roma (sentenza 14299/2023) ha accolto il ricorso relativo all’invalidità della delibera con la quale l’assemblea aveva deciso di convocare le future assemblee tramite e-mail ordinaria per contrarietà al regolamento condominiale, il quale prevedeva che la convocazione dell’assemblea doveva avvenire «con lettera raccomandata, anche a mano».

Si vìola una previsione normativa inderogabile

L’articolo 1138 Codice civile e l’articolo 72 disposizioni di attuazione del Codice civile indicano gli articoli del codice che non possono essere derogati da una delibera assunta all’unanimità dei condòmini né dal regolamento contrattuale predisposto dall’originario costruttore - quello cioè contenuto nei singoli atti di acquisto e a cui ciascun condomino aderisce al momento dell’acquisto - ovvero adottato da tutti i condòmini in assemblea all’unanimità.

All’interno del regolamento contrattuale possono essere presenti clausole (opponibili ai terzi mediante trascrizione nei pubblici registri immobiliari) limitative della proprietà, sia dei beni esclusivi che di quelli comuni, ovvero clausole che attribuiscono ad alcuni condòmini maggiori poteri rispetto ad altri, con il limite delle disposizioni codicistiche inderogabili ed indicate, appunto, dall’articolo 1138 Codice civile e dell’articolo 72 disposizioni attuative.

Tassative le modalità di invio

Tra le norme inderogabili richiamate da quest’ultimo, c’è l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione che, al terzo comma, indica in via tassativa le modalità di invio dell’avviso di convocazione (posta raccomandata, PEC, fax o consegna a mano), non ricomprendendo, tra le stesse, la convocazione via e-mail.

Nella fattispecie sottoposta all’esame del Tribunale, la delibera di convocazione delle future assemblee tramite e-mail ordinaria risultava non solo essere contraria alla norma dichiarata espressamente inderogabile (ossia l’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile) ma anche allo stesso regolamento di condominio di natura contrattuale che, per le ragioni sopra esposte, non poteva essere modificato dai condòmini, neppure in via convenzionale, né tanto meno a maggioranza.

Conseguentemente la delibera nella parte in cui disponeva «relativamente alla convocazione via e-mail l’assemblea delibera all’unanimità di renderla modalità ufficiale ed efficace» è stata dichiarata, dal Tribunale, nulla in quanto il regolamento non poteva contenere una disposizione contrastante con una norma del codice inderogabile.

Lecito l’invio su posta ordinaria concordato e con prova di ricezione

Diverso il caso del condomino che esprima la volontà di ricevere le convocazioni assembleari a mezzo e-mail ordinarie nel qual caso deve fornire, all’amministratore, una dichiarazione che confermi la lettura del messaggio in quanto l’avviso di lettura dell’e-mail inviato dal software in automatico non ha alcun valore legale (Tribunale Genova, sentenza 3350/2014). In mancanza della prova del ricevimento, le delibere sarebbe annullabili per vizio formale di convocazione ed impugnabili nei termini di cui all’articolo 1137 Codice civile.