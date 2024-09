Nulla la delibera adottata a maggioranza che nega il posto auto ai proprietari di unità frazionate

La Corte d’appello di Napoli, nella sentenza numero 1625 del 15 aprile 2024, ha affrontato il complesso tema dell’assegnazione dei posti auto in condominio, nell’ipotesi in cui, per effetto dell’intervenuto frazionamento di alcune unità immobiliari, sia aumentato il numero degli appartamenti, e, di conseguenza, quello dei fruitori del parcheggio auto all’interno della corte comune, rispetto all’originaria consistenza del fabbricato.

Il quorum deliberativo

Ad avviso della corte distrettuale, deve ritenersi che, in ipotesi...