Nulla la delibera assembleare che limita la proprietà privata del singolo condòmino di Ivan Meo e Roberto Rizzo

La sentenza numero 4236 depositata dal Tribunale di Bari in data 26 ottobre ultimo scorso, rappresenta una concreta applicazione pratica dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione a sezioni unite nell’aprile del 2021 (sentenza numero 9839), in quanto ribadisce espressamente che le deliberazioni dell’assemblea dei condòmini che limitano, comprimono o, in qualche modo compromettono la pienezza del diritto di proprietà esclusiva del singolo, devono ritenersi nulle, e non annullabili, in quanto irrimediabilmente viziate dall’impossibilità giuridica dell’oggetto, salvo che dette limitazioni non siano state accettate espressamente dal soggetto interessato, o attraverso una inequivocabile manifestazione di consenso, ovvero mediante l’approvazione del regolamento di condominio che le contiene (Cassazione, numero 26468/2007).

Dev’essere, pertanto, revocato, in sede di opposizione, il decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio a carico del singolo, per il pagamento di lavori straordinari da eseguirsi all’interno della proprietà esclusiva dell’intimato, laddove la delibera fondante il monitorio, assunta senza il consenso dell’opponente, nei termini sopra richiamati, abbia avuto ad oggetto una limitazione del diritto dominicale di quest’ultimo.

La vicenda processuale

Un condominio deliberava, e ripartiva correttamente tra i condòmini, le spese di rifacimento del lastrico solare di uso esclusivo del proprietario dell’appartamento dell’ultimo piano, costituendo altrettanto correttamente il fondo speciale previsto in dette ipotesi dall’articolo 1135 del Codice civile e necessario per potersi dar corso alle opere.

La determinazione del consesso assembleare, però, alla cui formazione non aveva preso parte il proprietario del lastrico, assente nell’occasione, conteneva una espressa limitazione del diritto di proprietà individuale, in quanto vietava al singolo (e ai suoi inquilini) di apporre al di sopra della guaina di impermeabilizzazione, rifatta per limitare le infiltrazioni d’acqua ai piani sottostanti, ogni tipo di pavimentazione, sebbene la stessa fosse stata lasciata a vista senza che fosse ripristinato lo stato dei luoghi antecedente all’esecuzione delle opere.

Poiché l’usuario esclusivo del lastrico, ritenendosi danneggiato, non versava la propria quota, il condominio otteneva (e notificava) un decreto ingiuntivo che veniva tempestivamente opposto dall’intimato, innanzi al Tribunale di Bari.

Costituitosi nel relativo giudizio d’opposizione il condominio creditore, ed espletata la mediazione delegata dal magistrato pugliese, la causa, dopo il deposito della consulenza tecnica d’ufficio, veniva decisa con l’accoglimento delle doglianze dell’opponente, e la conseguente revoca del monitorio, in quanto, in sede di precisazione della domanda introduttiva, quest’ultimo aveva eccepito, appunto, la nullità della delibera per difetto assoluto di attribuzioni, o eccesso di potere, ravvisabile in capo all’assemblea dei condòmini.

Le valutazioni del Tribunale di Bari

Il giudice del merito, affrontando la vicenda concreta, pur riconoscendo in astratto la possibilità dell’assemblea di determinarsi nell’interesse comune per il rifacimento del lastrico solare di proprietà esclusiva, dopo aver fatto una preliminare ricognizione dei principi di diritto enunciati dalla sezioni unite della Cassazione nella sentenza numero 9839 del 14 aprile 2023, in tema di nullità ed annullabilità delle delibere assembleare, ed aver ribadito il carattere residuale della prima (ravvisabile solo nelle tre ipotesi di mancanza di elementi essenziali della delibera; impossibilità materiale o giuridica dell’oggetto e contrarietà a norme imperative, ossia alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume), ha individuato precisamente la patologia invalidante la delibera, sulla scorta della quale era stato ottenuto il monitorio opposto.

Trattavasi, ad avviso del Tribunale di Brai, di delibera nulla in quanto contenente la prescrizione imposta al proprietario del lastrico solare di non coprire in alcun modo la guaina impermeabilizzante apposta in seguito all’intervento deliberato, assunta, non solo in sua assenza, ma, addirittura senza che fosse stata in alcun modo documentata la necessaria accettazione espressa, da parte dell’ingiunto, della limitazione del proprio diritto di proprietà per effetto della volontà assembleare (Cassazione, numero 4726/2016).

Il difetto assoluto di attribuzioni dell’assemblea

In altre parole, ha osservato il Tribunale, posto che la nullità può essere eccepita, o rilevata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, la determinazione sulla base della quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo, proprio perché ha imposto al singolo proprietario una limitazione rispetto alla piena esplicazione del proprio diritto di proprietà, dev’essere qualificata come nulla perché vertente in materia extracondominiale.

Non avendo l’assemblea alcuna competenza a pronunciarsi su materie diverse da quelle che afferiscono ai beni comuni, sussiste, pertanto, un difetto assoluto di attribuzioni e, dunque, l’impossibilità giuridica dell’oggetto che conduce, inevitabilmente, alla revoca del decreto ingiuntivo in accoglimento della proposta opposizione ed alla condanna dell’opposto alla refusione delle spese di lite, in favore della parte opponente.