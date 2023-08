Nullo il rinnovo dell’amministratore di condominio senza specifica degli emolumenti di Fulvio Pironti

All’atto della accettazione del rinnovo, l’amministratore ha l’onere di specificare analiticamente, a pena di nullità della conferma, gli emolumenti spettanti per l’operato gestorio che andrà ad espletare, a nulla rilevando l’inserimento degli stessi nel bilancio preventivo approvato dall’assemblea. Lo ha precisato l’interessante sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari il 20 luglio 2023, n. 1201.

La vicenda

Una condomina citava avanti il Tribunale di Bari il supercondominio per fare dichiarare nulla la delibera assembleare violativa dell’articolo 1129, comma 14, del Codice civile. Sosteneva che il deliberato era viziato nella parte in cui l’assemblea aveva confermato l’amministratore in assenza della indicazione dei dati anagrafici e professionali e dei compensi e indennizzi spettanti per l’attività gestionale che avrebbe espletato. In definitiva, era manchevole il preventivo del professionista che avrebbe dovuto obbligatoriamente redigere ed accludere alla delibera.

Il tribunale dichiarava la nullità della delibera impugnata limitatamente al rinnovo del mandato ritenendo fondata la prospettata lesione dell’articolo 1129, comma 14, del Codice civile.

Le ragioni decisorie

Il supercondominio gravava la pronuncia lagnandosi del giudice di prime cure poiché aveva errato nel rilevare la nullità della delibera. Ciò in quanto l’assemblea aveva comunque approvato il bilancio di previsione nel quale figurava il dettaglio dei compensi spettanti all’amministratore in relazione all’esercizio finanziario, peraltro invariati rispetto all’annualità antecorsa. Inoltre, l’omissione non infirmava la decisione assembleare in quanto l’inadempimento avrebbe potuto essere sanato anche successivamente.

La Corte territoriale barese ha ritenuto infondato il motivo di censura sicché ha rigettato l’appello. Ha condiviso, aderendovi in toto, il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 12927/2022) secondo il quale la delibera di nomina dell’amministratore priva della specificazione dei compensi è irrimediabilmente nulla. La riforma sul condominio del 2012 ha rimodulato la nomina dell’amministratore strutturandola come scambio di proposta e accettazione. Inoltre, la legge impone l’annotazione nel registro di nomina e revoca degli amministratori di condominio e la delibera di nomina in uno al relativo contratto di amministrazione devono essere perfezionati in forma scritta.

Consegue che il rinnovellato articolo 1129 del Codice civile, al comma 14, nel disporre che «l’amministratore all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta», disciplina una nullità testuale ragion per cui la specificazione degli emolumenti e indennizzi è necessaria anche nel caso di rinnovo del mandato non potendo considerarsi implicita. Tra l’altro - ha osservato la Corte - tale nullità, afferendo ad un vizio riguardante la costituzione del contratto di amministrazione, è rilevabile anche d’ufficio.

Il giudice di primo grado ha correttamente accertato la nullità della delibera in quanto omissiva di ogni riferimento ai compensi spettanti all’amministratore. L’appellante aveva contravvenuto al proprio onere probatorio poiché non aveva prodotto alcun atto di accettazione contenente la specifica analitica dei compensi. Si era limitato a sostenere, peraltro infondatamente, l’insussistenza della violazione perché con la stessa delibera l’assemblea aveva approvato il bilancio preventivo all’interno del quale figuravano i compensi dovuti all’amministratore (invariati rispetto all’esercizio finanziario pregresso). Tuttavia, il requisito formale della nomina non può ritenersi implicito nella delibera approvativa del rendiconto.