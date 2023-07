Se non è stato approvato il bilancio l’amministratore non può esigere alcun compenso di Annarita D’Ambrosio

In assenza di rendiconto approvato all’amministratore non è dovuto alcun compenso.È l’interessante principio richiamato dalla ordinanza della Cassazione 17713/2023 pubblicata il 21 giugno. Il compenso per l’attività gestoria - si precisa - è comunque una spesa che necessita di preventiva deliberazione e approvazione quale voce del relativo bilancio.

La vicenda processuale

A rivolgersi ai supremi giudici erano stati gli eredi dell’amministratrice di uno stabile, nel frattempo venuta a mancare, che aveva svolto la sua attività...