Nuova linea metro M6 a Milano: opportunità per l’immobiliare secondo gli esperti di Wikicasa

Wikicasa ha esaminato lo studio di fattibilità del Comune per redigere un'analisi del mercato immobiliare nelle zone interessate









Wikicasa (https://www.wikicasa.it/), realtà proptech che raccoglie e distribuisce informazioni immobiliari online per la compravendita e la locazione di immobili in tutta Italia, comunica in una nota di aver analizzato la proposta di progetto della M6 di Milano per approfondire il possibile scenario che il settore immobiliare offrirà nelle aree coinvolte.

Con l'avanzare della M4, che al momento collega Linate fino al centro città in San Babila, si parla sempre più insistentemente della realizzazione di una nuova linea della metropolitana, la sesta per il capoluogo lombardo, una linea che prevede di seguire l’asse viale Certosa, Sempione, a nord ovest e a sud Tibaldi, Ripamonti, con l’obiettivo di coprire il Municipio 5, in assoluto il meno servito dalla rete metropolitana. Ad oggi il Comune di Milano ha disposto solamente uno studio di fattibilità senza avere ancora un progetto definito.

Zona Milano Certosa: i cambiamenti con l'avvento della M6

Viale Certosa rappresenta a Milano una delle vie più estese e trafficate, a nord della Circonvallazione. L'area che si sviluppa intorno a questa via è una delle più multietniche dell'intera città e, ad oggi, anche una delle più accessibili dal punto di vista immobiliare. Il prezzo medio di mercato per un immobile in questa zona è infatti di 3.628€ al metro quadro, di gran lunga inferiore rispetto alla media di Milano.

Il motivo principale è fondamentalmente l'assenza di collegamenti diretti al centro città, anche se il quartiere attira un numero notevole di persone grazie alla presenza di una discreta quantità di servizi e attività commerciali, su tutte il Portello. L'arrivo della M6 potrebbe apportare un profondo rinnovamento dello stock immobiliare nella zona, oltre che provocare un significativo cambiamento urbanistico dell'area.

Municipio 5: 126 mila abitanti, una sola metro

L'altro quartiere interessato dalla costruzione della M6 è sicuramente il Municipio 5. La zona è attualmente in forte crescita ed espansione sotto il profilo urbanistico, soprattutto perché coinvolta dalla costruzione del nuovo Villaggio Olimpico che sarà terminato per ospitare le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La presenza di una sola fermata della metro in zona non è ovviamente sufficiente per un'area così estesa. L'apertura della M6 sarebbe di grande aiuto nel processo di espansione di aree urbane come quelle di Morivione, Vigentino - dove gli immobili hanno un costo attuale di 4.285€ al metro quadro1 - e Quintosole - con stabili di 3.368€ al metro quadro1.

Queste zone potrebbero subire profondi cambiamenti con la nascita di complessi residenziali sempre più moderni, su esempio di altri progetti nati a Milano, come Bosco Navigli e Milano City Door: mini-città realizzate in zona sud, su cui l'immobiliare milanese sta iniziando a puntare sempre di più.

Il capolinea sud-est della M6: Ponte Lambro

Per quanto riguarda il possibile capolinea della M6 a sud, si parla sempre più di Ponte Lambro, storico quartiere al di là della Tangenziale, famoso per essere stato uno dei principali esperimenti di edilizia popolare a Milano.

L'apertura di fermate metropolitane, a Milano in particolare, corrisponde sempre ad una crescita dell'interesse nei confronti di case e immobili presenti nelle zone che la metro attraversa, specialmente se si tratta della periferia.«Se nei quartieri centrali una nuova fermata della metro è un servizio in più da aggiungere a un ecosistema sempre in crescita, in periferia la situazione è ben diversa. Dove la costruzione della metro è parte iniziale per una serie di interventi di rigenerazione urbana, l'aumento dei prezzi delle case non è così elevato come nelle aree più centrali della città» dichiara Pietro Pellizzari, Ceo di Wikicasa.

Non a caso a Lorenteggio, Giambellino o Forlanini, quartieri periferici da cui passa o passerà la M4, l'aumento dei prezzi è rimasto in linea con quello della periferia di Milano. Questo ha permesso a un numero sempre crescente di potenziali acquirenti di prendere in considerazione tali zone per acquistare casa o prendere un immobile in affitto. L'avvio dei lavori della M6 potrebbe avere lo stesso impatto su volumi molto più grandi.