Opposizione a precetto, crediti-debiti compensabili fra condominio e condomino di Fulvio Pironti

Nella opposizione a precetto azionata dal condominio è possibile eccepire la compensazione del credito intimato (nel caso di specie, il controcredito opposto in compensazione dal condominio corrispondeva, per una parte, alle rate condominiali straordinarie inevase dalla condomina e, per altra, in una somma oggetto di offerta reale). È l'interessante statuizione resa dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza 1645 pubblicata il 27 luglio 2023. La pronuncia evidenzia peculiari profili di interesse poiché verte sulla possibilità di eccepire un controcredito in compensazione riguardante il mancato pagamento di rate condominiali straordinarie.

Il caso

Un condominio spiegava opposizione avverso l'atto di precetto con il quale una condomina aveva intimato il pagamento di una somma scaturente da sentenza resa dal tribunale nocerino. L'ente condominiale (opponente) si doleva della nullità per irregolarità della notifica e, nel merito, riteneva che nulla fosse dovuto alla condomina (opposta) in quanto aveva eseguito offerta reale depositando un terzo della somma dovuta presso un istituto creditizio e, per quella residuale, pari ai due terzi, aveva chiesto la compensazione poiché il condominio vantava crediti dalla condomina per quote straordinarie spalmate in diversi esercizi finanziari.

La decisione

Il condominio (opponente) aveva provato di aver notificato l'offerta reale alla condomina per una tranche del debito e di averla depositata presso una banca. Aveva provato anche i controcrediti vantati dal condominio nei confronti della condomina per i quali aveva domandato la compensazione (peraltro, già nell'àmbito della notifica della offerta reale). Le somme dovute dalla condomina risultavano documentate dall'elenco dei morosi e dal verbale d'assemblea antecedente alla incardinata opposizione.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che anche in sede di opposizione a precetto sia possibile eccepire la compensazione del credito intimato (tra l'altro, sebbene esuli dal caso trattato, è stato chiarito che il credito opponibile in compensazione possa essere finanche illiquido). Nella fattispecie vagliata dal tribunale, i crediti opposti in compensazione sono stati considerati liquidi. In definitiva, i crediti chiesti in compensazione dal condominio corrispondevano esattamente al credito chiesto dalla opposta, con l'aggiunta della somma oggetto di offerta reale. Il giudice ha convalidato l'offerta reale mettendo a disposizione della opposta la relativa somma. In conclusione, ha accolto l'opposizione dichiarando invalido e inefficace il precetto opposto.

Conclusioni

È noto che quando un soggetto vanta un credito e deve nel contempo un debito nei confronti di un terzo, i due importi si compensano. Tale congegno compensativo consiste nel defalcare una posta debitoria da una creditoria (o viceversa). La compensazione è possibile qualora ricorrano le seguenti condizioni: debito e credito devono essere contestuali, perciò esigibili contemporaneamente oltre che determinati e certi negli importi.

In àmbito condominiale, si verificano due ipotesi: compensazione con risarcimento del danno; compensazione con somme liquidate in sentenza. Nella prima, il condomino che subisce un danno procurato dal condominio non può compensare il proprio debito per le spese condominiali per il fatto che gli importi devono essere certi e determinati: infatti, se il credito del condominio è certo, il suo debito non è ancora determinato sicché il condomino dovrà corrispondere le spese condominiali e, in separata sede, potrà agire per ottenere il denaro relativo al proprio credito.

Nella seconda - corrispondente al caso esaminato dalla pronuncia nocerina - se il credito del condomino è accertato da una sentenza, quindi è determinato e certo, la compensazione con il condominio sarà possibile per cui il condomino e il condominio potranno azzerare il vicendevole rapporto debitorio-creditorio.