Paletti alla ricarica delle auto tramite la rete condominiale

La domanda

Alcuni condòmini hanno acquistato auto elettriche e si teme - pur non potendolo documentare - l’inappropriato utilizzo della rete elettrica condominiale per la ricarica di tali autovetture, poiché la potenza (3,5 kW/h) è insufficiente per tale scopo e crea per la collettività condominiale il disagio di far “saltare” il contatore, con il conseguente blocco dei cancelli automatici e delle porte di chiusura dei box. Come procedere per far cessare questo ipotizzato abuso? Sarebbe opportuno fare un esposto all’autorità giudiziaria?