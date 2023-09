Parcheggi in condominio il focus del nuovo testo edito dal Sole

L’autore è l’avvocato Rosario Dolce

La disciplina sull’area di parcheggio negli edifici condominiali è il focus dell’interessante testo a firma dell’avvocato Rosario Dolce edito dal Gruppo 24 ore e disponibile in formato cartaceo e digitale cliccando qui.

La materia è invero particolarmente complessa, foriera di liti e contrasti che si sviluppano non solo sul piano del diritto civile ma anche in quello amministrativo e, soprattutto, penale. Il volume offre al lettore, in ragione delle proprie esigenze (sia esso un amministratore condominiale, un condòmino, un tecnico o un legale), tutti gli strumenti pratici e operativi per riuscire a comprendere e, se del caso, a risolvere il caso che lo riguarda.

L’opera analizza, con specifici Focus, anche tutti gli aspetti collegati alla sicurezza antincendio, alle agevolazioni fiscali per la realizzazione dei parcheggi o a quelle collegate per la manutenzione, ovvero per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono presenti, inoltre, numerosi casi pratici, raccolti per argomenti, nonché utili modelli pronti all’uso: dai verbali per le delibere assembleari al regolamento di condominio passando al formulario per denunciare comportamenti abusivi dei “vicini” in grado di integrare fattispecie di reato.