Per chi parcheggia male in condominio, scatta il reato di violenza privata

Il reato è configurabile anche se si causa semplice disagio agli altri condòmini mentre non occorre impedirne del tutto il transito

Il parcheggio della propria auto in condominio con modalità tali da rendere agli altri utenti anche semplicemente scomodo o disagevole l'ingresso e la manovra all'interno della corte comune, integra una condotta violenta tale da far rischiare, a colui che la integra, la condanna per il reato di violenza privata, ai sensi dell'articolo 610 del Codice penale. In casi simili, infatti, il requisito della violenza, a causa della formulazione piuttosto ampia della norma, si identifica con qualsiasi mezzo...