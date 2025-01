Per la domanda di usucapione all’amministratore va conferito mandato speciale

In tema di condominio negli edifici, la proposizione di una domanda diretta all’estensione della proprietà comune mediante declaratoria di acquisto in forza di usucapione di un’area adiacente al fabbricato condominiale implica non solo l’accrescimento del diritto di comproprietà, ma anche la proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri a esso correlati. Questa domanda esorbita dai poteri deliberativi dell’assemblea e dai poteri di rappresentanza dell’amministratore, il quale può esercitare...

