Illegittima l’assegnazione a tempo indefinito di posti auto nel cortile

Il Tribunale di Roma (sezione V, numero 13631/2024) ha recentemente dichiarato la nullità della delibera condominiale che prevede l’assegnazione, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti macchina all’interno di un’area condominiale a favore di singoli condòmini.

Nell’esaminare la questione, il giudice capitolino ha preliminarmente tenuto a chiarire come rientri tra i poteri dell...