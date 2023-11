Per l’impugnazione del regolamento in alcuni casi è necessario il contraddittorio con tutti i condòmini di Eugenio Correale

Ciò in relazione al regolamento contrattuale che costituisce un contratto plurilaterale, derivato dall’incontro di volontà di tutti quanti gli interessati

Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il focus sulla sentenza di Cassazione 21094 del 19 luglio 2023.

Sono inammissibili le censure volte ad accertare la nullità del regolamento di condominio, in rapporto a clausole di natura convenzionale relative alla ripartizione delle spese, essendo tale pretesa da azionare non già nei confronti dell’amministratore, carente di legittimazione passiva, ma da uno o più condòmini nei confronti di tutti altri, in situazione di litisconsorzio...