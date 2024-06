Pergolati, pergotende e simili: sono liberalizzate?

Come sappiamo il T.U. dell’edilizia è stato recentemente modificato dal D.L. 69/2024 che, tra l’altro, è intervenuto pesantemente sull’art. 6 del D.P.R. 380/2001 che disciplina la c.d. edilizia libera. Il decreto legge non è stato ancora convertito e già nelle aule di giustizia si inizia a discutere delle novità introdotte dal decreto “salva casa”.

L’occasione viene da un caso oltremodo complesso in cui il comune notifica ad un cittadino una ordinanza di demolizione di una serie di opere asseritamente abusive. Per non disperderci, concentriamo l’attenzione sul problema relativo alla realizzazione di alcuni pergolati, di diverse dimensioni (dal più piccolo, di soli 12 mq, al più grande, di ben 112 mq) e caratteristiche (uno “chiuso”, gli altri “aperti”), finiti sotto la scure dei vigili tecnici. Le opere, secondo il comune, sarebbero totalmente...