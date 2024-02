Permessi di costruire e Scia, nuova proroga straordinaria di sei mesi

Sei mesi di tempo in più per Scia e permessi di costruire. La legge di conversione del decreto Energia (Dl n. 181/2023) allunga i termini dei titoli edilizi per lavori in corso o ancora da avviare. I termini di inizio e fine lavori relativi a pratiche presentate fino al 30 giugno del 2024 incassano, infatti, la proroga di trenta mesi e non più di due anni, come era nella vecchia versione della norma.

Questo intervento di spostamento dei termini, contenuto nella sua versione originaria nel decreto ...