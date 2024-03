Piccole riparazioni in casa: risponde il committente se chi li esegue non è idoneo

Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il focus sulla sentenza Corte di cassazione, sezione quarta penale, numero 44625 del 7 novembre 2023.

In sintesi

Nei “lavori domestici”, esentati da alcuni obblighi di cui al Dpr 81/2008 sulla prevenzione degli infortuni dei lavoratori, devono comprendersi unicamente le attività occasionali di collaborazione nella vita familiare, talché non rientrano in tale nozione gli incarichi di eseguire opere edilizie. In caso d’infortunio occorso in...