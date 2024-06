Piena coincidenza tra la normativa del condominio e del supercondominio

La Cassazione, più volte, ha avuto modo di ribadire un principio ormai consolidato dal 2008 (a seguito della nota pronuncia resa a Sezioni unite, numero 9148) : le obbligazioni condominiali sono rette dal criterio di parziarietà (Cassazione, ordinanza 14530/17).

Sulla base di tale principio, pertanto, possiamo affermare che la responsabilità dei condòmini è retta dal criterio della parziarietà, per cui tali obbligazioni si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote...