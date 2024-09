Porta del garage da allargare: va avvisato l’amministratore

La domanda

Vorrei allargare di 50 centimetri la porta del garage situata sulla facciata principale del condominio, in cui vige un regolamento che contiene indicazioni sui colori delle tende, il divieto di porre vasi o piante sporgenti, il divieto di fissare condizionatori alle pareti (mentre è consentito tenerli all’interno del balcone), ma non prevede il divieto di allargare il vano della porta del garage. Chiedo se, per tale lavoro, necessito di autorizzazione “all’unanimità” del condominio oppure se posso effettuarlo direttamente.